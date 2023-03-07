Рябев Сергей (Сергушка) Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1709
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя