Рябев Сергей (Сергушка) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Сергей (Сергушка) Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1709
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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