Чучкалов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучкалов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1929

Дата смерти

05.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1929

Отец: Чучкалов Александр

Мать: Чучкалова Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ишеево Уржумского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучкалов Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2006
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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