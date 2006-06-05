Чучкалов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1929
Дата смерти05.06.2006
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1929
Отец: Чучкалов Александр
Мать: Чучкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ишеево Уржумского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучкалов Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2006
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно