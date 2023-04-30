Оника Игорь Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оника Игорь Пантелеймонович

Место рождения

Республика Крым, г. Симферополь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Крым, г. Симферополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Мирослава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Король-Оника Алиса Игоревна

Мать ребёнка: Король Мирослава

Республика Крым, г. Симферополь