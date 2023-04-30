Оника Игорь Пантелеймонович
Место рожденияРеспублика Крым, г. Симферополь
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Крым, г. Симферополь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Мирослава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Король-Оника Алиса Игоревна
Мать ребёнка: Король Мирослава
Республика Крым, г. Симферополь