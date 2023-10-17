Шабалдина Катерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалдина Катерина Терентьевна

Шабалдина Катерина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Шабалдин Алексей Егорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шабалдин Аполон Алексеевич

Отец ребёнка: Шабалдин Алексей Егорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шабалдин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шабалдин Алексей Егорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Алексей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close