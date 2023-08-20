Бухаровская Татьяна Анатольевна
Место рожденияКазахстан, Актюбинская обл.
Дата рождения15.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1971
Казахстан, Актюбинская обл.
Рождение ребёнка
10.09.1991
Дочь: Старкина Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Радько Сергей Константинович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.2008
Сын: Ильясов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно