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Бухаровская Татьяна Анатольевна

Место рождения

Казахстан, Актюбинская обл.

Дата рождения

15.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1971

Отец: Бухаровский Анатолий Ефимович

Мать: Бухаровская Тамара Ивановна

Казахстан, Актюбинская обл.
Рождение ребёнка
10.09.1991

Дочь: Старкина Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Радько Сергей Константинович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.2008

Сын: Ильясов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радько Сергей Константинович

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