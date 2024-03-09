Берднова Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Берднова) ?
Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Берднова) ?
Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берднов ?
Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берднов ?
Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно