Берднова Алла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерднова Алла

Берднова Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Берднова) ?

Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Берднова) ?

Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берднов ?

Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берднов ?

Отец ребёнка: Берднов Василий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.