Бакусов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахусов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Бакусов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахусов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно