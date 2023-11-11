Бакусов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакусов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахусов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Бакусов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахусов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бакусова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакусова Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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