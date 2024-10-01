Хованский Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хованский Алексей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хованский Андрей Андреев

Мать: Хованская Александра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хованский Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хованский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Хованская) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Хованская) Елена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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