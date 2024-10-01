Хованский Алексей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хованский Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хованский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Хованская) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Хованская) Елена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно