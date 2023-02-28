Подковыров Петр
Место рождения
Дата рожденияМежду 1838 и 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1844
Отец: Подковыров Иван
Рождение ребёнка
1870
Сын: Подковыров Евсевий
Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подковыров Василий Петрович
Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно