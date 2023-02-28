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Подковыров Петр

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Место рождения

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Между 1838 и 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1844

Отец: Подковыров Иван

Мать: Подковырова Аграфена Гаврилова

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Подковыров Евсевий

Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подковыров Василий Петрович

Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Подковырова Анастасия Ивановна

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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