Кишкичев Василий Зосимович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
66-68?
Бракосочетание
05.02.1888
Рождение ребёнка
24.07.1889
Дочь: Кишкичева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Кишкичев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Кишкичева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
22.02.1895
Дочь: Кишкичева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
27.06.1896
Сын: Кишкичев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Кишкичева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кишкичев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
?.06.1902
Дочь: Кишкичева Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
14.07.1904
Сын: Кишкичев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
в селе военно-конский участок.
Смерть
Неизвестно
предположительно прожил 94 года.