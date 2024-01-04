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Кишкичев Василий Зосимович

Место рождения

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кишкичев Зосим Яковлевич

Мать: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
66-68?
Бракосочетание
05.02.1888

Жена: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
24.07.1889

Дочь: Кишкичева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Кишкичев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Кишкичева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
22.02.1895

Дочь: Кишкичева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Кишкичев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Кишкичева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кишкичев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
?.06.1902

Дочь: Кишкичева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
14.07.1904

Сын: Кишкичев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кишкичева Анна Георгиевна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
в селе военно-конский участок.
Смерть
Неизвестно
предположительно прожил 94 года.
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