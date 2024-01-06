Япрынцева Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Япрынцев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно