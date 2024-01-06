Япрынцева Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцева Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Япрынцев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Япрынцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Япрынцев Яков Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Япрынцев Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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