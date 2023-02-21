Гавриленко (Анибекова) Татьяна (Матильда) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Анибекова) Татьяна (Матильда) Григорьевна

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Место рождения

Узбекская ССР, г.Ташкент

Дата рождения

25.12.1920

Дата смерти

30.09.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920

Отец: Анибеков Григорий

Мать: Богатова Любовь Моисеевна

Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
02.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриленко Пётр Гаврилович ?

Узбекская ССР, г.Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Пётр Гаврилович ?

Смерть
30.09.1981
Узбекская ССР, г.Ташкент
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