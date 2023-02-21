Гавриленко (Анибекова) Татьяна (Матильда) Григорьевна
Место рожденияУзбекская ССР, г.Ташкент
Дата рождения25.12.1920
Дата смерти30.09.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920
Отец: Анибеков Григорий
Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
02.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриленко Пётр Гаврилович ?
Узбекская ССР, г.Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1981
Узбекская ССР, г.Ташкент