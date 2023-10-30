Орехова Евпраксия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Евпраксия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Орехова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Орехова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Орехов Василий Федорович

Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Орехов Александр Федорович

Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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