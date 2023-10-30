Орехова Евпраксия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Орехова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Орехова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Орехов Александр Федорович
Отец ребёнка: Орехов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно