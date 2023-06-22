Тарасов Архип Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1923
Дата смерти09.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1951
Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Архипович
Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Вера Михайловна
Смерть
09.06.1963