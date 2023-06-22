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Тарасов Архип Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1923

Дата смерти

09.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1951

Сын: Тарасов Сергей Архипович

Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Архипович

Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Тарасова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Вера Михайловна

Смерть
09.06.1963