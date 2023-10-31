Шорохова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шорохова Агрофена Перфильевна

Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шорохова Екатерина Перфильевна

Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шорохова Ирина Перфильевна

Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шорохов Иван Перфильевич

Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шорохов Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Перфил Иванович

Смерть
Неизвестно
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