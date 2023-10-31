Шорохова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шорохова Агрофена Перфильевна
Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шорохова Екатерина Перфильевна
Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шорохова Ирина Перфильевна
Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шорохов Перфил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно