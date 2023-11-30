Дорохов Пётр Николаевич
Место рожденияНикитино
Дата рождения05.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927
Никитино
Рождение ребёнка
28.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чарджоу
Рождение ребёнка
01.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно