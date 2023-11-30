Дорохов Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Пётр Николаевич

Место рождения

Никитино

Дата рождения

05.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927

Отец: Дорохов Николай Димитриевич

Мать: Дорохова Анна Лукьяновна

Никитино
Рождение ребёнка
28.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чарджоу
Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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