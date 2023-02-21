Сикорский Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикорский Игорь Иванович

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

06.06.1889

Дата смерти

26.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1889
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1912 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1972
США
Смерть
26.10.1972
г. Истон, Коннектикут, США
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