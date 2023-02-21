Сикорский Игорь Иванович
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения06.06.1889
Дата смерти26.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1889
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1907
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1912 по 1917
Место жительства
С 1919 по 1972
США
Смерть
26.10.1972
г. Истон, Коннектикут, США