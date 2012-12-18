Чудаков Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти18.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Чудаков Степан Антонович
Мать: Чудакова Елена Ивановна
Бракосочетание
08.03.1959
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1968
Сын: Чудаков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Чудакова Евгения Павловна
Смерть
18.12.2012
Салават, город Салават, Республика Башкортостан