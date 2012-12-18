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Чудаков Анатолий Степанович

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Место рождения

Игубаево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

18.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Чудаков Степан Антонович

Мать: Чудакова Елена Ивановна

Игубаево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.03.1959

Жена: Чудакова Евгения Павловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1968

Сын: Чудаков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Чудакова Евгения Павловна

Смерть
18.12.2012
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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