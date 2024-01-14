Улюпжуев Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улюпжуев Николай Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улюпжуев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1862 ст.

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Улюпжуева Параскева Семенова

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улюпжуева Параскева Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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