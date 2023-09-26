Лихарев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихарев Василий
Мать: Лихарева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Алексей
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Сергей
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихарева Татьяна