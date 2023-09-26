Лихарев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихарев Василий

Мать: Лихарева Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Алексей

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Сергей

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Татьяна

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