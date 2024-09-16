Волосков Кирилл Лукич
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Бракосочетание
Около 1850
У Кирилла Лукича было две жены. 1-я жена Мелания Никитична, возможно, была из рода Сюткиных. 2-я жена Мулинского починка Шулаковского умершего унтер офицера Прокопия Шулакова жена Евдокия незаконнорож... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Сын: Волосков Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Волоскова (Катаргина) Мелания Никитична
Смерть
1899 ст.