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Волосков Кирилл Лукич

Место рождения

Рычковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Волосков Лука Петрович

Мать: Волоскова Анисья Максимовна

Рычковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Волоскова (Катаргина) Мелания Никитична

Максимовской, Слободской уезд, Вятская губерния
У Кирилла Лукича было две жены. 1-я жена Мелания Никитична, возможно, была из рода Сюткиных. 2-я жена Мулинского починка Шулаковского умершего унтер офицера Прокопия Шулакова жена Евдокия незаконнорож... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Волосков Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Волоскова (Катаргина) Мелания Никитична

Максимовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1899 ст.
Максимовской, Слободской уезд, Вятская губерния

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