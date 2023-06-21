Штеба Евфросиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штеба Евфросиния Фёдоровна

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1810

Дата смерти

13.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фёдор

Мать: не указана

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Назаровна

Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1839

Сын: Штеба Андрей Назарович

Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Назаровна

Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Назаровна

Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1875
терны, Сумская область Ukraine