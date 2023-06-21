Штеба Евфросиния Фёдоровна
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1810
Дата смерти13.04.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Фёдор
Мать: не указана
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Назаровна
Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена Назаровна
Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Назаровна
Отец ребёнка: Штеба Назарий Кондратович
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1875
терны, Сумская область Ukraine