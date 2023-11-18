Алексеенко (Серикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Серикова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сериков Алексей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко Алена Александровна

Отец ребёнка: Алексеенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Алексеенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Александр

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