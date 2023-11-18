Алексеенко (Серикова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сериков Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Алена Александровна
Отец ребёнка: Алексеенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Алексеенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеенко Александр