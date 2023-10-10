Любутский Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения17.03.1863 ст.
Дата смерти16.11.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863 ст.
Отец: Любутский Константин Сергеевич
Мать: не указана
Награда
1867
Набедренник за ревностное служение в священстве и за украшение Ужурского приходского храма.
Образование
1884
Томск, город Томск, Томская область
Окончил духовную семинарию г. Томск. Там же учился в духовном училище.
Работа или профессия
1886
рукоположен в священника
Работа или профессия
14.01.1892 ст.
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
В указанную дату начал службу в Троицкой церкви в качестве священника (переведён на место по прошению). Служил до 13.07.1895
Работа или профессия
31.05.1905 ст.
Начал служить священником в Петропавловской церкви (переведён на место по прошению). Служил до 11.03.1915.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1918
Тертеж, Манский муниципальный район, Красноярский край