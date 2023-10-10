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Любутский Алексей Константинович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.03.1863 ст.

Дата смерти

16.11.1918

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863 ст.

Отец: Любутский Константин Сергеевич

Мать: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Награда
1867
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Набедренник за ревностное служение в священстве и за украшение Ужурского приходского храма.
Образование
1884
Томск, город Томск, Томская область
Окончил духовную семинарию г. Томск. Там же учился в духовном училище.
Работа или профессия
1886
рукоположен в священника
Работа или профессия
14.01.1892 ст.
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
В указанную дату начал службу в Троицкой церкви в качестве священника (переведён на место по прошению). Служил до 13.07.1895
Работа или профессия
31.05.1905 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Начал служить священником в Петропавловской церкви (переведён на место по прошению). Служил до 11.03.1915.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любутская Елизавета Григорьевна

Смерть
16.11.1918
Тертеж, Манский муниципальный район, Красноярский край
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