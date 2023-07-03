Белова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Сурская, Словинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно