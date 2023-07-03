Белова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Белов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Сурская, Словинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно