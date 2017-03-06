Чеснокова (Никитинская) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Никитинская) Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.2017

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Василий

Смерть
06.03.2017
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь