Чеснокова (Никитинская) Августа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.2017
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чесноков Василий
Смерть
06.03.2017
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь