(Семакова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакова) Тамара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1922

Отец: Семаков Степан

Мать: не указана

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