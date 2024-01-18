Моисеев Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.

Сын: Моисеев Федор Степанович

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна

Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна

Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна

Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.

Сын: Моисеев Александр Степанович

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Евдокия Дмириевна

Смерть
Неизвестно
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