Моисеев Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Сын: Моисеев Александр Степанович
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Дмириевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно