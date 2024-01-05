Константинова Евфросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.
Дочь: Константинова Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Павлович
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно