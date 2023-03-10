Елисей-? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей-?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сигклитикия

Мать ребёнка: Марфа

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
В метрике по браку она указана, как "незаконнорожденная", по метрикам рождения ее детей она Елисеевна
Смерть
Неизвестно