Елисей-?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сигклитикия
Мать ребёнка: Марфа
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
В метрике по браку она указана, как "незаконнорожденная", по метрикам рождения ее детей она Елисеевна
Смерть
Неизвестно