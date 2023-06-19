Денисов Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Денисов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Денисова Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Денисова Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Денисова Ульяна Трофимовна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Денисова Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно