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Денисов Трофим Иванович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Денисов Иван Васильевич

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Денисов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Денисова Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Денисова Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Денисова Ульяна Трофимовна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Денисова Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно