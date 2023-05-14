Миттоева Федосья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Миттоев Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Миттоева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно