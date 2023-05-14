Миттоева Федосья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миттоева Федосья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Миттоев Петр Иванович

Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Миттоев Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Миттоева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Миттоев Федор Иванович

Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миттоев Василий Иванович

Отец ребёнка: Миттоева Иван Степанович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миттоева Иван Степанович

Смерть
Неизвестно