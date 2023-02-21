Шестаков Геннадий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Валентин Иванович
Мать: Шестакова Любовь
Рождение ребёнка
19.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестакова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Шестакова Светлана Петровна