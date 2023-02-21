Шестаков Геннадий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Геннадий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Валентин Иванович

Мать: Шестакова Любовь

Рождение ребёнка
19.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестакова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Шестакова Светлана Петровна

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