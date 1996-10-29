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Горгулев Анатолий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1943

Дата смерти

29.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1964

Сын: Горгулев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Елена Егоровна

Рождение ребёнка
04.12.1970

Дочь: Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Егоровна

Смерть
29.10.1996