Горгулев Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1943
Дата смерти29.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1964
Сын: Горгулев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Елена Егоровна
Рождение ребёнка
04.12.1970
Дочь: Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Егоровна
Смерть
29.10.1996