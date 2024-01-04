Новичкова (Картышова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова (Картышова) Наталья Владимировна

Место рождения

Каликино, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

18.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1991

Отец: Картышов Владимир Григорьевич

Мать: Картышова Татьяна Александровна

Каликино, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
25.04.2014

Муж: Новичков Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.02.2017

Сын: Новичков Лев Николаевич

Отец ребёнка: Новичков Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новичков Николай Евгеньевич

Развод
Около ?.10.2022

Муж: Новичков Николай Евгеньевич

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