Новичкова (Картышова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1991
Бракосочетание
25.04.2014
Рождение ребёнка
25.02.2017
Отец ребёнка: Новичков Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новичков Николай Евгеньевич
Развод
Около ?.10.2022