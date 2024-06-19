Марфа Иоанновна
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Патрикеево
Дата рождения05.09.1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1825
Отец: Иван Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1846
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
26.09.1850
Дочь: Евфросинья Андреева
Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.07.1852
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
13.04.1854
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
17.03.1856
Дочь: (Акутина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич