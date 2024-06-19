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Марфа Иоанновна

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Патрикеево

Дата рождения

05.09.1825

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1825

Отец: Иван Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солоцов??? Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
02.11.1846

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
26.09.1850

Дочь: Евфросинья Андреева

Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.07.1852

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
13.04.1854

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
17.03.1856

Дочь: (Акутина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Солоцов??? Андрей Матвеевич

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