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Стефан Иванович

Место рождения

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.

Дочь: Александра Стефановна

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.12.1908 Заборовья Александра Стефановна Заборовья отец отец Стефан Иванович Заборовья мать мать Мария Андреевна Заборовья крестьянин Алексей Иванович Малых Речищь крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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