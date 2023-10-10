Стефан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.
Дочь: Александра Стефановна
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Афанасьевская церковь 28.12.1908 Заборовья Александра Стефановна Заборовья отец отец Стефан Иванович Заборовья мать мать Мария Андреевна Заборовья крестьянин Алексей Иванович Малых Речищь крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно