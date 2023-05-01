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Черноскутов Никита Валерьевич
Черноскутов Никита Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Черноскутов Валерий Лаврентьевич
1952 г.р.
Мать
Ахмедзянова Наталья Гальвовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986
Отец:
Черноскутов Валерий Лаврентьевич
Мать:
Ахмедзянова Наталья Гальвовна
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