Чукова (Голота) Ольга Ананьевна
Место рожденияНазарово, Россия
Дата рождения19.08.1926
Дата смерти20.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1926
Отец: Голота Ананий Тимофеевич
Мать: Голота Акулина Ананьевна
Назарово, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1949
Отец ребёнка: Чуков Василий Назарович
Рождение ребёнка
21.05.1952
Дочь: Шаченко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чуков Василий Назарович
Бракосочетание
10.08.1957
Чинявино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.10.1994
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область