Чукова (Голота) Ольга Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукова (Голота) Ольга Ананьевна

Место рождения

Назарово, Россия

Дата рождения

19.08.1926

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1926

Отец: Голота Ананий Тимофеевич

Мать: Голота Акулина Ананьевна

Назарово, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1949

Сын: Чуков Олег Васильевич

Отец ребёнка: Чуков Василий Назарович

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1952

Дочь: Шаченко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чуков Василий Назарович

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.08.1957

Муж: Чуков Василий Назарович

Чинявино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.10.1994
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область