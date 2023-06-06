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Вдовьяк София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Колюшинский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1941

Дочь: Храмых Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовьяк Григорий

Смерть
2000