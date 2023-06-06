Вдовьяк София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Колюшинский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1941
Дочь: Храмых Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Вдовьяк Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовьяк Григорий
Смерть
2000