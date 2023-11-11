Габдуллгазизова Бадыгулькамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Вторая жена
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Билялова Васориямал
Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял
Имя неразборчиво в сказках
Рождение ребёнка
1843
Сын: Билялов Махмут
Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Билялова Шамсиямал
Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Билялова Хусниямал
Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмухаметов Билял
Смерть
Неизвестно