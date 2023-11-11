Габдуллгазизова Бадыгулькамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллгазизова Бадыгулькамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторая жена
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Билялова Васориямал

Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Имя неразборчиво в сказках
Рождение ребёнка
1843

Сын: Билялов Махмут

Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Билялова Шамсиямал

Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Билялова Хусниямал

Отец ребёнка: Ишмухаметов Билял

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Билял

Смерть
Неизвестно
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