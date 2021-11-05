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Пугач Анастасия Валерьевна
Пугач Анастасия Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.2021
Пол
Женский
Отец
Пугач Валерий Евгеньевич
1971 г.р.
Мать
Павлова Наталья Леонидовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.2021
Отец:
Пугач Валерий Евгеньевич
Мать:
Павлова Наталья Леонидовна
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