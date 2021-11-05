Пугач Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугач Анастасия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.2021

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2021

Отец: Пугач Валерий Евгеньевич

Мать: Павлова Наталья Леонидовна