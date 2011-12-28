Калистратов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2011

Отец: не указан

Мать: Калистратова Елена Александровна

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