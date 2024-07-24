Чукина Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.2004
Дочь: Трофимова Влада Александровна
Отец ребёнка: Трофимов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
03.12.2010
Сын: Чукин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Чукин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.2018
Сын: Чукин Максим Александрович
Отец ребёнка: Чукин Александр Николаевич