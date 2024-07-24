Чукина Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1986

Отец: Максимов Николай Николаевич

Мать: Максимова Лариса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.2004

Дочь: Трофимова Влада Александровна

Отец ребёнка: Трофимов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
03.12.2010

Сын: Чукин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Чукин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.2018

Сын: Чукин Максим Александрович

Отец ребёнка: Чукин Александр Николаевич

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