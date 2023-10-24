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Кауц Леонид Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1971

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1971

Отец: Кауц Анатолий Альбертович

Мать: Кауц Анна Ивановна

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