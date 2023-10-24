Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кауц Леонид Анатольевич
Кауц Леонид Анатольевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1971
Пол
Мужской
Отец
Кауц Анатолий Альбертович
1948 г.р.
Мать
Кауц (Смолко) Анна Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1971
Отец:
Кауц Анатолий Альбертович
Мать:
Кауц Анна Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия