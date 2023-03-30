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Корякин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Корякин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1995

Сын: Корякин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Корякина Клавдия Еремеевна

Военная служба
Неизвестно
Буссе, Свободненский муниципальный район, Амурская область
казачество гураны
Смерть
Неизвестно