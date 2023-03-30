Корякин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Корякин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1995
Сын: Корякин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Корякина Клавдия Еремеевна
Военная служба
Неизвестно
Буссе, Свободненский муниципальный район, Амурская область
казачество гураны
Смерть
Неизвестно