Дьяченко Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Матрёна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дьяченко Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Спиридоновна

Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьяченко Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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