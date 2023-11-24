Дьяченко Матрёна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дьяченко Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Спиридоновна
Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьяченко Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Дьяченко Спиридон Семёнович