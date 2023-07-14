Яковлев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Тимофей

Яковлев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1916 ст.
Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно