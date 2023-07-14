Яковлев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Сын: Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Место жительства
1916 ст.
Смерть
Неизвестно