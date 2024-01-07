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Алексеев Сергей Васильевич

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Место рождения

Казань

Дата рождения

22.09.1902

Дата смерти

29.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902

Отец: Алексеев Василий Иванович

Мать: Алексеева Елизавета Феопентовна

Казань
Крещение
23.09.1902
Макарьевская церковь г.Казань
Образование
С 1922 по 1925
Казанский Политехнический институт
Бракосочетание
1933

Жена: Алексеева Любовь Александровна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
11.10.1934

Сын: Алексеев Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Алексеева Любовь Александровна

г Армавир
Рождение ребёнка
01.02.1937

Сын: Алексеев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Алексеева Любовь Александровна

г Армавир
Работа или профессия
С 1972 по 1980
г Армавир
Смерть
29.10.1990
г Армавир
Похороны
Неизвестно
г Армавир
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