Алексеев Сергей Васильевич
Место рожденияКазань
Дата рождения22.09.1902
Дата смерти29.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902
Казань
Крещение
23.09.1902
Макарьевская церковь г.Казань
Образование
С 1922 по 1925
Казанский Политехнический институт
Бракосочетание
1933
Алма-Ата
Рождение ребёнка
11.10.1934
Сын: Алексеев Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Алексеева Любовь Александровна
г Армавир
Рождение ребёнка
01.02.1937
Сын: Алексеев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Алексеева Любовь Александровна
г Армавир
Работа или профессия
С 1972 по 1980
г Армавир
Смерть
29.10.1990
г Армавир
Похороны
Неизвестно
г Армавир