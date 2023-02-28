Рубцов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцов Николай Иванович

Рубцов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Нагаево, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагаево, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Рубцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Нагаево, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Рубцов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Нагаево, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Клыбина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close