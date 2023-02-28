Рубцов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Рубцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рубцов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Клыбина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно